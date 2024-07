Ponza 16enne violentata mentre va a buttare la spazzatura | denunciato un 34enne

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 8 luglio 2024) Era andata aladavanti a casa sull'isola di, in provincia di Latina, quando è stata afferrata da un uomo, spinta in casa e costretta subire violenza sessuale. E' accaduto ieri sera intorno alle 19. La vittima, una ragazza romena, appena è riuscita a liberarsi, ha raccontato quanto accaduto ai genitori (entrambi lavoratori in ristoranti dell'isola pontina durante la stagione estiva), che hanno subito chiamato i carabinieri. Una volta sul posto i militari della stazione dihanno individuato un romano di 34 anni, palesemente ubriaco e con precedenti penali. La giovane è stata visitata dal poliambulatorio sul posto e poi portata in elisoccorso all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Foglio di via per tre anni per ilL'uomo è statosu disposizione della procura di Cassino per violenza sessuale.