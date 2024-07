Pistoia Paolo Crepet tiene una conferenza spettacolo in piazza Duomo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio 2024 - Mentre ilBlues Festival si prende una pausa (dopo gli Elio e le Storie Tese il Festival riparte l'11 luglio con il doppio show di Mario Biondi e Dee Dee Bridgewater) sul palco diarriva mercoledì 10 luglio alle ore 21 ladibasata sul suo ultimo libro "Mordere il cielo"., psichiatra, sociologo, educatore, dopo il successo di ‘Prendetevi la luna’ nella passata stagione - che ha registrato sold out in tutte le tappe - torna in scena con ladedicata al suo ultimo libro "Mordere il cielo". Ancora biglietti disponibili per losu Ticketone.it e prevendite abituali con prezzi a partire da 32,50 euro . Cosìpresenta il suo: «Inutile negarlo, girarci attorno.