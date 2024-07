Parco ecco la giunta Santini potrebbe lasciare Turnover in consiglio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) A distanza di due anni dall’insediamento, ildirettivo delnazionale ha nominato la, così composta: Lucapresidente; Claudia Mazzoli vicepresidente (assessora alla Qualificazione Urbana e alle politiche della montagna del Comune di Bagno di Romagna) e Claudio D’Amico già forestale di lungo corso, responsabile del servizio di sorveglianza dell’area protetta. Neldirettivo, però, il quadro si dovrà completare con la sostituzione di Simona Vietina, ex sindaco di Tredozio, in quanto non più espressione della maggioranza di quel comune. Anche la Comunità del(organo che riunisce i Comuni, le Province, le Unioni dei Comuni e le Regioni che hanno competenza amministrativa sui 36mila ettari dell’area protetta tosco-romagnola) nelle prossime settimane dovrà procedere, per quanto riguarda il versante romagnolo, alla sostituzione del presidente Ursula Valmori, che non è più sindaco di Premilcuore.