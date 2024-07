News SSC Napoli conclusa anche una cessione | visite mediche in corso

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ilha conclusouna: sono inleper l’addio al. La giornata di oggi è densa di novità in casa. In primis, è questo il giorno in cui i tifosi potranno salutare i due neo-acquisti Leonardo Spinazzola e Rafa Marin, impegnati con lea Villa Stuart. Il terzino italiano avrebbegià completato l’iter medico e si starebbe così attendendo l’annuncio ufficiale della società. Conte potrà così contare fin da subito su due importanti rinforzi per il ritiro di Dimaro. Non dovrebbe essere presente in Trentino, invece, un altro acquisto oramai ad un passo dalla sua definizione: si tratta di Alessandro Buongiorno, il quale, in ogni caso, sarà ancora in ferie durante la prima settimana di ritiro visto l’impegno con la Nazionale di Spalletti all’Europeo.