Moulin Rouge come nasce il mito del locale più famoso di Parigi

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 8 luglio 2024) Nell’immaginario collettivo di molti, quando si fa riferimento al, la mente corre subito al film di Baz Luhrmann e all’indimenticabile Elephant Love Madly contenta da Ewan McGregor e Nicole Kidman. Una storia d’amor, la loro, che vive proprio all’ombra dello storicono e che respira tutta l’atmosfera bohémien che la struttura rappresenta e contiene ancora oggi. Per questo motivo, dunque, la notizia della caduta delle pale di qualche tempo fa ha sconvolto ini e non solo. Nonostante la sua attuale natura turistica, infatti, ilè ancora un emblema tradizionale che ha il compito di mantenere in vita il passato della zona che si estende ai piedi di Montmartre. Ma in quanti conoscono effettivamente gli eventi che hanno portato alla nascita di questo luogo così suggestivo, simbolo del peccato e dello scandalo per aver vistore il Can Can, la danza più scatenata del 1900? Il simbolo della Belle Epoque La facciata del– Fonte: PixabayIlapre le sue porte per la prima volta il 6 ottobre 1889.