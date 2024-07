Motonautica campionato del mondo off shore sbarca a Rodi Garganico dall’11 al 14 luglio

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 8 luglio 2024) (Adnkronos) –al 14, tra l’azzurro del mare e il verde smeraldo degli agrumeti e degli ulivi, si alzerà il sipario delMondiale di Off2024. Unfatto di adrenalina, potenza, eleganza e mondanità. Una 4 giorni di gare tra imbarcazioni ad alta velocità all’insegna dello sport motoristico di eccellenza del mare. Il fascino del mare, la potenza dei motori, il brivido delle sfide rendono l’Offun universo che conquista, attrae, stupisce, emoziona. Le gare si svolgeranno sotto costa con diversi passaggi dei bolidi dellache potranno essere visti da vicino ai paddok aperti al pubblico in modalità contingentata e in mare, meglio con l’aiuto di un binocolo per la lunghezza del tragitto.