Miley Cyrus verso l’Halftime Show del Super Bowl 2025

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 8 luglio 2024) Mancano ancora otto mesi al prossimo, ma come ogni estate l’NFL è alla ricerca della star a cui affidare. Dopo Madonna, Katy Perry, Beyoncé, Lady Gaga, Justin Timberlake e Rihanna, lo scorso febbraio è toccato ad Usher intrattenere il pubblico della 58ª edizione del. Chi sarà a calcare quel prestigioso palco il prossimo febbraio? Secondo gli ultimi rumor potrebbe essere: “Sembra che sarà proprio lei ad esibirsi, ci sono già stati i primi contatti con il management dell’artista”. “Lei è la popstar per eccellenza del 21° secolo, il che la rende perfetta per brillare nell’ambito spettacolo“.il prossimo Halftime. Secondo il sito Gambling potrebbe essere la popstar di Flowers ad esibirsi aldel