Milan la presentazione di Fonseca | modulo calciomercato Morata e Zirkzee

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2024) Giornata diin casa. Inizia il nuovo percorso di Pauloe il tecnico portoghese non è stato banale sul fronte: i rossoneri sono alla ricerca di rinforzi dopo l’ultima stagione al di sotto delle aspettative. “Sono molto motivato ed emozionato, oltre che fiducioso di poter fare un grande lavoro. So di essere in un club che vuole vincere, un club universale. Sono pronto ad iniziare questa nuova strada e non vedo l’ora di cominciare. Ho grande ambizione e voglio vincere”: lo dice Paulo, nuovo tecnico del. “So la responsabilità che ho, è anche un grande orgoglio e ambizione. Ho fiducia”, ribadisce l’allenatore portoghese. Il“Ilha una storia di calcio offensiva. Per vincere dobbiamo essere dominanti.