Maya Hawke che come sua madre Uma Thurman sul red carpet è sempre glam

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 8 luglio 2024) Riapparsa di recente sul redgrazie ad Inside Out 2,ha dimostrato di aver ereditato da suanon soltanto il talento per il grande e piccolo schermo, ma anche la propensione al tappeto rosso: i look più belli. Negli ultimi anniha fatto parlare moltissimo di sé. Oltre ad essere figlia d’arte di due star del cinema, ha seguito abilmente le orme di mamma e papà diventando una star a sua volta, soprattutto per merito. L’arte scorre nelle sue vene, del resto, e il talento per la recitazione non ha tardato a manifestarsi. Il pubblico di Netflix, ad esempio, la ricorderà soprattutto per il contributo dato a Stranger Things, che l’ha accolta a braccia aperte a partire dalla terza stagione.. Crediti: Ansa – VelvetMagMa negli anniha dimostrato di essere un’attrice versatile ed intenzionata a lasciare il segno anche al cinema.