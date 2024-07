Manuela Petrangeli uccisa dall’ex a Roma La frase choc | Speriamo di averla presa bene

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio 0224 – “L'hoche l'ho, ho visto il sangue che schizzava da tutte le parti”. È l'agghiacciante confessione fatta, nel corso di una telefonata a una sua ex compagna, da Gianluca Molinaro, l'uomo che lo scorso 4 luglio ha ucciso per strada a colpi di fucile la 51enne, fisioterapista e mamma di suo figlio. Ma non solo. Oltre all’arma con cui Molinaro ha esploso due colpi mentre era a circa un metro dalla vittima, sono state sequestrate altre due cartucce che l’uomo aveva con sé in una borsa. Il gip: omicidio aggravato Sms all’amico: “Le ho sparato du botti” Le false accuse: “Era iscritta a un sito di incontri” Il femminicidio: le indagini continuano Il gip: omicidio aggravato Ladi Molinaro è riportata nell'ordinanza con cui il gip disabato ha convalidato il fermo e ha disposto per Molinaro – che è rimasto in silenzio nel corso dell'interrogatorio a Regina Coeli – la custodia cautelare in carcere.