Lorenzo Musetti in corsa per lo status di testa di serie alle Olimpiadi | decisivo l’esito di Wimbledon ed eventuali rinunce

(Di lunedì 8 luglio 2024) Con l’approdo ai quarti di finale diha la certezza aritmetica, nella peggiore delle ipotesi, di essere numero 19 del ranking ATP nell’aggiornamento di lunedì 15 luglio, dato che gli altri sette tennisti ancora innel terzo Slam stagionale lo precedono in classifica. Davanti all’azzurro ci sono tre tennisti che non prenderanno parte ai Giochi, ovvero il russo Andrey Rublev, il bulgaro Grigor Dimitrov e lo statunitense Ben Shelton., dunque, al momento sarebbe virtualmente ladinumero 16 del singolare maschile. I tabelloni del tennisverranno sorteggiati a Parigi giovedì 25 luglio, dopo la chiusura delle iscrizioni delle coppie di doppio misto, con il seeding che verrà determinato dal ranking aggiornato a lunedì 22 luglio: qualoranon dovesse andare in semifinale a, il suopotrebbe essere a rischio.