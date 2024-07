L’Europa ha un motto | disciplina fiscale flessibile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) CI SONO VARI ELEMENTI che hanno impatti più o meno importanti sull’economia. Negli ultimi tempi, a prendere la scena e tenere banco tra gli investitori sembra sia stata unicamente la politica monetaria:politica monetaria: interrogativi sulle possibili manovre delle banche centrali erano all’ordine del giorno e lo sono tuttora, anche dopo il primo taglio arrivato dopo l’ultima riunione della BCE. Tuttavia, non bisogna dimenticare che la politica monetaria non è figlia unica. La politicaè una sorella altrettanto importante, che sta assurgendo alla cima delle preoccupazioni dopo i recenti picchi del debito pubblico Usa e in seguito ai risultati delle ultime elezioni europee. L’avanzata delle destre, infatti, potrebbe far presagire una maggiore flessibilità concessa alle politiche fiscali dei singoli Stati membri.