Le vie dell’amicizia Muti e la Cherubini Un inno alla speranza da Ravenna a Lampedusa

(Di lunedì 8 luglio 2024) Con il concerto di ieri sera al Pala De André è partito il messaggio didelle ViediFestival che, quest’anno, arriverà a. Quella di ieri è stata infatti la prima anta di un trittico dedicato al dramma dei migranti, completato da Non dirmi che hai paura, spettacolo sulla velocista somala Samia Yusuf Omar che ha perso la vita in mare, in scena questa sera all’Alighieri, e dal viaggio a, dove nel Teatro naturale della cava sarà proposto lo stesso concerto del Pala De André. Riccardoieri ha diretto lo Stabat Mater composto da Giovanni Sollima sui versi di Filippo Arriva. Accanto allo Stabat Mater, il programma musicale includeva L?men Samia l?men, composizione elettroacustica di Alessandro Baldessari, e una selezione di ninne nanne e canti migranti.