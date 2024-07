Le elezioni in Francia viste dall’Italia | Per Meloni un’altra spinta verso i popolari europei

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8 luglio 2024 – Professore Giovanni Orsina, si aspettava un risultato così deludente per Marine Le Pen? “Se le proiezioni dovessero essere confermate, la risposta alla sua domanda sarebbe no, non me lo aspettavo – dice il direttore della School of Government della Luiss –. Come tutti, in questi giorni ho letto sondaggi che andavano in una direzione molto differente, anche se era evidente già da qualche giorno che il Rassemblement avrebbe mancato la maggioranza assoluta, e di parecchio. Né potevo correggere i sondaggi “a naso”, visto che non vivo in”. Dunque? Macron ha vinto la scommessa? “Ha vinto la prima parte della scommessa, e non è affatto poco: mostrare con chiarezza, attrail meccanismo elettorale del voto nazionale, dida quello del voto europeo, che se il Rassemblement a inizio giugno aveva preso il 31%, questo voleva dire che dall’altra parte c’era il 69%.