L’atleta Brixia Brescia conquista gli Assoluti A Cuneo in evidenza Villa

(Di lunedì 8 luglio 2024) Sotto gli occhi delle sfortunate e infortunate Vanessa Ferrari e Asia D’Amato, a, sono andati in scena glidi artistica, ultimo banco di prova prima dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nella prima giornata, ad aggiudicarsi la testa della classifica provvisoria e di ogni singola specialità era stata la genovese, ma scuola, Alice D’Amato, con 57.200. La ligure aveva preceduto la ginnasta più in forma del momento, Manila Esposito, 55.050 e l’altra atleta, Elisa Iorio, con 54.650. Poi, si era piazzata quarta una rediviva Giorgia(54.350) e a seguire le altre due lombarde Angela Andreoli (52,300) e Martina Maggio (52.250). Nella seconda giornata non sono cambiate le cose e la classifica per il podio.