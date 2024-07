Io sono leggenda | dal finale alle differenze con il libro tutte le curiosità sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 8 luglio 2024) Io: dalcon illesulCelebrepost-apocalittico, Ioha raggiunto una popolarità tale da rimanere particolarmente impresso nell’immaginario comune, sia per la sua ambientazione sia per i suoi risvolti inquietanti, al limite dell’horror. Distribuita in sala nel 2007, la pellicola diretta da Francis Lawrence ha per protagonista assoluto, e quasi unico, l’attore Will Smith, ed è tratta dall’omonimo romanzo di Richard Matheson, incentrato su di un essere umano rimasto solo in un mondo di mostruose creature. Pubblicato nel 1954, ilera stato già adattato per il grande schermo con iL’ultimo uomo della terra (1964) e 1975: Occhi bianchi sul pianeta Terra (1971).