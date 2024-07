Il bagno al mare è come una terapia | rilassa i muscoli e abbatte lo stress

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 8 luglio 2024) Stare in acqua, sia in ammollo che nuotando, scioglie le contratture e migliora la mobilità delle articolazioni, specie per chi soffre di artrite o artrosi. La ricchezza di sali minerali aiuta poi il corpo a eliminare liquidi in eccesso Non solo: il metabolismo accelera e permette di «asciugarci» un po’. Per non parlare della qualità dell’aria che si respira: indicata anche per gli asmatici, contiene iodio, cloruro di sodio e di magnesio, e libera in modo efficace le vie respiratorie Insomma, un vero e proprio toccasana, noto sin dai tempi degli antichi Romani. .