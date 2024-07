I BNKR44 ricordano Pino D’Angiò con cui hanno duettato al Festival di Sanremo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 8 luglio 2024) La collaborazione fra iche ha preso vita sul palco dell’ultimodisulle note di Ma Che Idea ha conquistato il pubblico e un bel disco di platino per aver venduto oltre 100 mila copie. Quando ieri è stata data la notizia della sua morte (aveva solo 71 anni), ilovoluto ricordare sul palco di Otranto di Battiti Live. “Vogliamo prenderci un momento per omaggiare, ricordare ma soprattutto ringraziare una leggenda, un’icona, un uomo che ha fatto innamorare e ballare tutto il mondo e che ci ha insegnato il valore della vita, dell’umiltà e della spensieratezza.ha sorriso in faccia al diavolo, è sempre stato un guerriero, ci ha insegnato ad amare la vita anche quando è dolore e a seguire le nostre idee senza ascoltare nessuno.