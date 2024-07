Hercai | trama e streaming Stagione 1 puntata 14 | Al limite

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di lunedì 8 luglio 2024) Lunedì 15 luglio 2024 è andata in onda ladal titolo “Al”, quattordicesimo episodio della primadella fiction turcaAmore e Vendetta, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata. Qui la descrizione del programma e cast,di tutti gli episodi.Amore e Vendetta –episodio 14 Reyyan chiede a Miran se la sua proposta di matrimonio è ancora valida. Lui le regala l’anello di sua madre in una scena romantica. Miran porta Reyyan alla tenuta degli Aslanbey, dichiarando che avranno una casa tutta loro. Yaren rivela alla famiglia che Reyyan ha incontrato Miran. Scoppia il dramma familiare con Hazar che schiaffeggia Cihan. Miran chiede scusa a Gonul per tutto quello che è successo, ammettendo che non può forzare nessuno ad amarlo.