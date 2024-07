F1 Lewis Hamilton e la Ferrari Dopo la vittoria di ieri il britannico si starà chiedendo chi gliel’ha fatto fare?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) Dai, dì la verità, magarisera ti sei lasciato andare anche tu. Tornare a vincerequasi tre anni, proprio in casa tua, diventando peraltro il primo pilota di tutti i tempi a imporsi per 9 volte nello stesso Gran Premio è una serie di accadimenti che, messi assieme, meritano un festeggiamento eccezionale. Anche solo una birretta o un bicchno di whiskey. Sarai anche diventato astemio, ma resti un english man. Forse non l’haivedere a nessuno, ma ti sei concesso uno sgarro nella solitudine dorata di chi è tornato a vinceretanto tempo. Rotta un’astinenza, se ne potrà anche rompere un’altra, o no? Te lo sei meritato e nessuno te ne farà una colpa. Però chissà, forse guardando alla bottiglia di Red Ale o al fondo ancora da finire del distillato prescelto, ti potrebbe anche essere sorta una domanda.