Energia Scarpa Iuav | Fondamentale studiare infrastrutture e rinnovabili in ambiente costiero

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 8 luglio 2024) (Adnkronos) – “Il corso di laurea in 'Ingegneria per le energiein ambienti costieri' riguarda la progettazione die di sistemi di energie, all'interno dell’. Questo è, in quanto ormai con il climate change si è visto come gli ambienti costieri stiano subendo notevoli variazioni e cambiamenti. Venezia è tra L'articolo): “in” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .