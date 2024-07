Correte un uomo vuole lanciarsi giù ma la verità è un’altra

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ieri sera è arrivata alla centrale operativa dei carabinieri di Castellamare di Stabia una disperata richiesta di aiuto: “Unsta tentando il suicidio,dal balcone!fate presto!”. Dopo questa drammatica telefonata i militari sono accorsi a sirene spiegate in un appartamento al terzo piano di via San Catello, dove è stato indicato l’aspirante suicida. I militari sono arrivati sul posto tra le urla dei presenti che si sono mescolate tra chi era disperato e chi invece era arrabbiato. Ben presto i militari hanno messo a fuoco cosa stava succedendo e capito che non era affatto un tentativo di suicidio, a dimostrazione di come a volte le apparenza ingannano. Altro che suicida, era un ladro in fuga I carabinieri hanno notato unaggrappato sul cornicione, mentre le persone dalle finestre e per strada invitavano a militari ad arrestarlo.