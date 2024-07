Chi è Mariana Mazzucato l’economista italiana che ispira le politiche di Keir Starmer

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 8 luglio 2024) “Mission-driven government” è un’espressione che in questi ultimi mesi ha avuto ampia risonanza nel Regno Unito. È al centro del manifesto del Labour. Il primo ministroha individuato cinque missioni: rilanciare la crescita economica; rendere il Paese una superpotenza dell’energia pulita per ridurre le bollette, creare posti di lavoro e garantire la sicurezza con un’elettricità a basso costo e a zero emissioni di carbonio entro il 2030, accelerando verso net zero; riprendere il controllo delle strade riportando fiducia verso la polizia e il sistema di giustizia penale; abbattere le barriere alle opportunità riformando i sistemi di assistenza all’infanzia e di istruzione; realizzare un servizio sanitario nazionale “all’altezza del futuro”.