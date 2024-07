Cardile lascia la Ferrari | dimissioni ufficiali ora l' Aston Martin

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Maranello, 8 luglio 2024 – E’ ufficiale, Enricola. L’addio dell’ormai ex Direttore Tecnico della Rossa era nell’aria ma ora è arrivato anche il comunicato della Scuderia di Maranello che ha ringraziato l’ingegnere per il suo apporto in oltre 19 anni a Maranello. Ledel 49enne toscano arrivano all’indomani del Gran Premio di Silverstone dove il Team Principal Frederic Vasseur aveva giàto intuire che il divorzio dicon lafosse quasi imminente. Ora l’ex responsabile di telaio e aerodinamica sarà libero di accasarsi in, con la scuderia britannica che dovrebbe darne l’annuncio a metà settimana. “La ScuderiaHP comunica che Enricol’azienda e con essa la posizione di Direttore Tecnico Area Chassis.