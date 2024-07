Calciomercato Milan Luka Jovic resta la terza scelta di Paulo Fonseca

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 8 luglio 2024)resterà ancora aello conche però lo considera come unaPer il neo allenatorela questione che riguardanon si pone: sarà lapunta in rosa per la stagione 2024/25. Coprirà le spalle al centravanti titolare in arrivo dale all’altra punta che integrerà il reparto. Il classe 1997 è felice di rimanere rossonero, nella sua veste di professionista-tifoso. Tanto è vero che a fine stagione aveva salutato tutti prima di partire per gli europei con la speranza di tornare poi a luglio. L’anno scorso è stato assolutamente un punto di riferimento, soprattutto nei momenti difficili con uno score di 23 partite e 6 reti in campionato. Non solo, il nazionale serbo ha realizzato anche una doppietta al Cagliari in Coppa Italia.