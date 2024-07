Automobilismo Veronesi uno show e una vittoria a Imola | Buone sensazioni fin dalle prove libere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Weekend da favola per Pierluigi(nella foto) all’autodromo di. Il pilota di San Giovanni in Persiceto ha vinto la gara al volante della Porsche 992 Gt3 Cup del team Gdl Racing di Gianluca De Lorenzi dopo aver conquistato anche la pole in gara-uno sul tracciato del Santerno. Quinto al termine di gara-due Gian Piero Cristoni con il quale il bolognese divide il sedile in campionato. "Non pensavo di vincere – esordisce–, ma giàcon il terzo posto ho iniziato a realizzare che potevamo fare bene viste le premesse con gomma usata. Mi preoccupava il rettilineo lungo di, con il gap di 7-8 chilometri all’ora di Lamborghini e Ferrari. Alla fine abbiamo fatto una grande pole, sfruttando bene le scie e con intermedi decisivi alla Rivazza e alle Acque Minerali dando quasi un secondo a chi mi stava subito dietro.