Serata benefica per i bambini Torna la raccolta Ant in piazza Ospiti musicali a sorpresa

(Di domenica 7 luglio 2024) Dopo il successo delle tre passate edizioni con la partecipazione dicome Patty Pravo, Giusy Ferreri e ArisainSanta Maria Novella mercoledì 10 luglio Night for Ant, l’evento patrocinato dal Comune di Firenze per raccogliere fondi a sostegno del servizio di assistenza medica specialistica domiciliare e gratuita Bimbi in Ant. Durante l’evento, con la regia di Cristina Casamassimi, responsabile Grandi Eventi Ant, si alterneranno momenti di grande emozione con la partecipazione straordinaria di. Laavrà la direzione artistica di Jacopo Durazzani ed è resa possibile grazie al prezioso supporto del main donor Sammontana. "Questa iniziativa rappresenta per Firenze uno straordinario momento di sintesi delle sue eccellenze", sottolinea Simone Martini, delegato fiorentino di Fondazione Ant.