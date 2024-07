Resta intrappolato nel dirupo Salvato dai vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) Disavventura e lieto fine per un sessantaduenne scivolato in unnella frazione luinese di Colmegna e rimasto bloccato. A trarlo d’impaccio e salvarlo idel. L’incidente è avvebuto nelle prime ore del pomeriggio di ieri, complice anche una giornata caratterizzata da precipitazioni improvvise. L’uomo si è trovato in difficoltà. Immediato l’allarme. Ideldella squadra di Luino con i Saf giunti da Varese sono riusciti a recuperare l’uomo poi trasportato per accertamenti all’ospedale di Luino. Nonostante le difficoltà non presentava lesioni evidenti, tanto che è stato trasportato al nosocomio in codice verde. Dopo gli accertamenti di rito ha potuto tornare a casa.