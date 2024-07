Raccolta premiata in 9 centri su 19 Il Consorzio dei Navigli | avanti così

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) Puntuale, anche quest’anno, Legambiente ha fornito la classifica e premiato i Comuni virtuosi nel sistema del riciclo degli scarti, ovvero quelli in cui una corretta gestione delladifferenziata abbinata all’impegno quotidiano dei cittadini consentono di limitare a sole poche tonnellate la quantità di rifiuto che viene smaltita in maniera indifferenziata. Per meritarsi un posto nella classifica nazionale occorre raggiungere almeno il 65% didifferenziata e avere un residuo secco non superiore a 75 kg abitante anno. Nella graduatoria regionale ci sono diverse realtà che si fanno valere. Tra i Comuni con meno di 5mila abitanti in Lombardia al dodicesimo posto della graduatoria c’è Cassinetta di Lugagnano dove ladifferenziata è all’85,6% mentre il residuo secco è di 59,3 chilogrammi per abitante.