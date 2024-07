Quel limite impossibile | dieci multe allo stesso autovelox L’appello di una mamma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Montale (Pistoia), 7 luglio 2024 – “Ho preso tante, in tutto, perché percorro la montalese diverse volte al giorno per portare mia figlia disabile ai centri di riabilitazione e a passarci così spesso è quasievitare di andare oltre ildi 40 all’ora dove c’è l’di Pontenuovo". Sabrina Costanza, residente a Montale, mostra una cartellina piena zeppa di verbali di. Le ultime due le ha pagate ieri l’alto velocità di 46 e di 49 chilometri orari. Ogni verbale comporta una sanzione almeno di 42 euro. "Eppure ci sto attenta – dice la signora Sabrina – ma bisogna stare con gli occhi fissi sul tachimetro e non sempre ci si riesce. L’altro giorno andavo a 35 all’ora, ma un’auto mi ha superata e credo chesorpasso abbia creato un vero pericolo, maggiore di uno che va a 46 all’ora".