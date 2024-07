Patto fra due associazioni Un progetto per aiutare detenuti e malati di tumore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) La collaborazione di dueregala del materiale per i pazienti oncologici dell’ospedale di Rho. L’associazione Aed ha l’obiettivo di insegnare ale principali nozioni di base per il confezionamento di abbigliamento, mentre La Lampada di Aladino Ets, è un’associazione a supporto deioncologici sia in ambito assistenziale, con informazioni e servizi diretti ai pazienti, finché la loro voce arrivi alle istituzioni per i necessari cambiamenti in termini di assistenza, percorsi di cura e diritti, presente con i suoi volontari nell’oncologia dell’ospedale di Rho. Tutto nasce da Daniela dell’associazione Aed che decide di parlare alla sua oncologa - il medico Francesca Zannier - dell’attività di volontariato che svolge nell’associazione e che le piacerebbe poter fare qualcosa per i pazienti oncologici che sono in cura a Rho.