Ordine d’arrivo Tour de France 2024 nona tappa | Turgis vince una tappa epica Tanto spettacolo ma niente distacchi tra i big

(Di domenica 7 luglio 2024) Unaa dir poco meravigliosa ladelde. Dopo qualche giornata troppo noiosa, oggi alla Grande Boucle è stato unosopraffino dal primo all’ultimo metro. La strade bianche transalpina ha tenuto tutti con il fiato sospeso in ogni secondo, e gli sterrati attorno a Troyes sono stati luogo di una frazione. Arla è stato Anthony(TotalEnergies), uno degli otto componenti della fuga di giornata. Anche la battaglia tra gli uomini di classifica è stata a dir poco feroce. Remco Evenepoel ha acceso la miccia ad addirittura più di settanta chilometri dall’arrivo, portando via i big three (con Primoz Roglic staccato) che dopo qualche chilometri in avanscoperta si sono rialzati. Quando la calma sembrava tornata, ecco l’accelerazione micidiale di Tadej Pogacar, con Jonas Vingegaard che perde qualche metro ed è rientrato solo grazie all’aiuto dei suoi scudieri.