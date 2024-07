Mi ceda il posto Rissa a bordo di un aereo | urla e pugni cosa è costretto a fare il pilota

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024)su un volo Ryanair, partito dal Marocco e diretto a Londra Stansted. La situazione aè degenerata al punto che il velivolo è statoa tornare indietro a metà tragitto. Il caos è scoppiato tra un piccolo gruppo di passeggeri per via della disposizione dei posti. Secondo una ricostruzione del Sun, le tensioni tra i viaggiatori sarebbero iniziate durante la fase d'imbarco e poi sarebbero peggiorate trenta minuti dopo il decollo. Stando alle testimonianze, ci sarebbero stati, con un passeggero che avrebbe addirittura accusato un malore. A quel punto, per evitare il peggio, ilha deciso di dirottare l'verso Marrakech. All'atterraggio, la polizia locale è salita ae ha fermato i passeggeri conivolti nell'aggressione.