Lomi Run | 300 di corsa all’alba

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) In trecento, di tutte le età, si sono dati appuntamenti ieriper la seconda edizione dellaRun Sunrise edition, ladi otto chilometri e la camminata di cinque chilometri. Poco dopo le 5.30 del mattino, alla luce del sole che sorgeva sul mare, è arrivato lo start dell’appuntamento che ha riunito centinata di amanti dello sport, organizzato dae dall’Atletica Civitanova. Il serpentone colorato, con addosso la maglietta tecnica fornita nel pacco di partecipazione dall’organizzazione, si è snodato per il lungomare civitanovese, passando al ritorno anche per la spiaggia, a due passi dalla battigia. Alla fine colazione tutti insieme per i partecipanti, stanchi ma anche entusiasti di quella iniziativa:ha offerto caffè, acqua e cibo ristoratori.