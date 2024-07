LIVE Sinner-Shelton 6-2 4-3 Wimbledon 2024 in DIRETTA | break di vantaggio da difendere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Clamorosa la volée di rovescio sbagliata da. 15-15 Ace al centro di. 0-15 ASSURDOOOOOOO!!!scivola, risponde sulla riga, si rialza e va a segno col rovescio in avanzamento. 5-3toglie le castagne dal fuoco con una battuta esterna e uno smash. Che stavolta non ha sbagliato. 40-30 Risposta di rovescio sulla riga per, attenzione. 40-15 Stavoltava fuori misura con il diritto lungolinea. 40-0 DEVASTANTE!ha colpito sempre più forte di diritto.si è difeso come ha potuto, poi ha alzato bandiera bianca. 30-0 Battuta vincente dell’azzurro, in rete la risposta dell’americano. 15-0 Servizio e diritto di. Anche oggi si gioca con il tetto coperto a causa della pioggia.