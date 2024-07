Il vero significato dello shock francese contro il modello degli enarchi parigini L’opinione di Tivelli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 7 luglio 2024) Nei troppi articoli sulla questione del votomi sembra che manchino aspetti fondamentali che riguardano il casoattuale, tanto più se comparato al caso italiano. Per essere plastici, si può evidenziare che l’Italia, nell’ultimo decennio, ha subito due possibilinascenti dal voto o possibili effetti pericolosi sulle istituzioni della democrazia. Il primo, avviatosi nel 2013, è quello del voto ai Cinque Stelle, che in quel momento conseguirono un quarto dei seggi in parlamento. Ma soprattutto, la diffusione della cultura dei Cinque Stelle (per modo di dire), significava diffusione del valore e della pratica dell’uno vale uno, sostanzialmente cioè dell’ignoranza al potere. Forse, però, il voto pentastellato, come noto giunto a oltre il 30% e alla maggioranza relativa nel 2018, ha finito per attutire, in qualche modo, i rischi di qualche forma di rivolta sociale.