Gp d’Inghilterra Russell conquista la pole position La Ferrari di Leclerc fuori dalla Top Ten

(Di domenica 7 luglio 2024) Silverstone – Tra poche ore scatta il Gran Premioa Silverstone di Formula Uno. Parte in prima fila Georgesu Mercedes, che ieri hato la. Accanto a lui ci sarà Lewis Hamilton, della stessa squadra. Alle loro spalle ecco la McLaren di Lando Norris, grande protagonista nelle stesse qualifiche. Il campione del mondo della Red Bull, Max Verstappen, quarto. Laè uscitaTop Ten.parte undicesimo e Sainz invece è settimo, in partenza. Come riporta l’Ansa ‘A certificare il momento nero dellail fatto che davanti asi siano inserite vetture sulla carta decisamente inferiori, come le due Aston Martin di Alonso e Stroll, la Williams di Albon e persino un team ‘cliente’ come la Haas di Nico Hulkenberg.