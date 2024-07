Francia al voto Via al secondo turno ma cresce la paura Lo spettro della violenza e degli scontri a urne chiuse

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di domenica 7 luglio 2024) Domenica di alta tensione indove da questa mattina sono aperti i seggi per ildelle elezioni legislative. I cittadini potranno votare fino alle 18:00, anche se in alcune grandi città come Parigi, Marsiglia o Lione lechiuderanno alle 20:00. Proprio a quell'ora sono attese le prime proiezioni. Per timore di disordini, verranno schierati 30 mila agentipolizia egendarmeria su tutto il territorio. A Parigi la Prefettura ha vietato un raduno davanti all'Assemblea nazionale indetto dal collettivo antifascista Paris banlieu.