F1 Ferrari senza arte né parte a Silverstone | Sainz limita i danni Leclerc affonda

(Di domenica 7 luglio 2024) Purtroppo è ancora una volta un weekend amaro per la, che deve fare i conti con una nuova gara di sofferenze anche a. Il Gran Premio di Gran Bretagna posiziona nuovamente il Cavallino al quarto posto tra i costruttori, portando a casa appena un punto in più dell’Aston Martin, frutto del giro veloce all’ultimo giro col pit stop gratis: la Mercedes vince anche se porta a punti una sola macchina, la McLaren la butta via ma le mette comunque entrambe davanti a Carlos, Verstappenpasso si ritrova secondo. E allora, il quinto posto dipuò essere letto come un modo perre ie salvare la faccia, di fatto ottenendo il massimo possibile in una gara in cui, in tutte le condizioni, asciutto, bagnato, misto, la vettura di Maranello ha faticato, nonostante il ritorno alla vecchia configurazione per provare a venire a capo dei problemi.