Dopo una rapina si getta nella roggia per sfuggire alla polizia | fermato e portato in gravi condizioni in ospedale

(Di domenica 7 luglio 2024) Bergamo.aver sottratto il portafoglio a una donna si è dato precipitosamentefuga e, vistosi raggiunto, ha cercato un ultimo disperato tentativo di sottrarsigiustiziandosi in una, rimanendo gravemente ferito. Sono stati attimi concitati quelli vissutimattinata di domenica 7 luglio nel quartiere di Redona, a Bergamo: attorno alle 9.15 al numero unico d’emergenza 112 è arrivata la chiamata di una signora che denunciava unaappena subita da parte di un uomo che con violenza l’aveva strattonata e privata del portafoglio nel parco di via Radini Tedeschi. L’uomo, sulle cui tracce si erano già messi alcuni presenti, per assicurarsi la fuga, ha scavalcato un muretto e si ètosottostante, per un volo di qualche metro, cercando poi di dileguarsi verso valle seguendo la corrente.