Da Gig Tripping a Curtain Call | tutti i termini da conoscere in vista dei vostri prossimi concerti

(Di domenica 7 luglio 2024) L’estate 2024 sarà la protagonista di una serie di attesissimi spettacoli musicali live: grandi popstar internazionali, dall’iconica Taylor Swift alla rapper Nicki Minaj, torneranno ad esibirsi sui palchi in giro per l’Europa di fronte a milioni di appassionati di musica per un’estate all’insegna dei. Gli eventi dal vivo sono sempre più considerati come un’esperienza che va ben oltre l’esibizione artistica e i confini di stadi e arene, arrivando persino a influenzare le decisioni in merito alle destinazioni delle proprie vacanze. Secondo un recente poll condotto su Instagram da PiratinViaggio, 7 italiani su 10 (71%) sono infatti interessati al “gig”; di questi il 35% ha già pianificato una vacanza in occasione di un evento specifico, mentre al 36% piacerebbe organizzarla.