Bonus in busta paga | amara sorpresa per molti lavoratori

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 7 luglio 2024) Esiste unper iche nasconde una possibile trappola in: attenzione al dettaglio da non sottovalutare Ipossono essere erogati anche insotto forma di misure e strumenti pensati dai governi che si susseguono per abbattere la tassazione o la contribuzione previdenziale. Questo tipo di agevolazioni rivolte aidipendenti hanno infatti come risultato l’indiretto innalzamento dello stipendio e, dunque, bustepiù corpose anche qualora non venga concesso un aumento da parte dell’azienda.inperdipendenti (cityrumors.it)Ma in tale contesto occorre prestare molta attenzione alle regole che determinano tali sgravi fiscali o contributivi: esiste infatti, sulla base delle leggi attuali, una sorta di trappola inche potrebbe riguardare una fetta di