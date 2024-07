Wimbledon 2024 Novak Djokovic piega in quattro set Alexei Popyrin e centra gli ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Il numero 2 del seeding e del mondo,, approda aglididi: il serbo elimina inset l’australiano, sconfitto con lo score di 4-6 6-3 6-4 7-6 (3) dopo tre ore ed otto minuti di gioco, ed al quarto turno affronterà il danese Holger Rune, numero 15 del tabellone. Nel primo set i servizi dominano per i primi sei giochi, poi nel settimo ad accusare un passaggio a vuoto in battuta è, che si fa rimontare dal 30-15 e subisce il break. L’australiano conferma lo strappo a zero e poi nel decimo game chiude sul 6-4 in 38 minuti. Nella seconda partita si attende la reazione del serbo, ma il numero 2 del mondo deve prima annullare un break point nel terzo gioco. Nel quarto game, però, allunga: strappo a quindici e 3-1to.