Saldi estivi al via Ascom | In provincia un giro d’affari di 24 milioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Tutto è pronto per iche partono oggi a Ravenna, come nel resto d’Italia. Le aspettative, complice anche il tempo che non è stato dei migliori, sono tante e secondo le stime dell’Ufficio studi di Confcommercio Ravenna, quest’anno ogni famiglia spenderà in media 202 euro, pari a 92 euro a persona. "Il– dicono dall’Ufficio studi di Confcommercio – si dovrebbe attestare attorno ai 24di euro". La cifra si raggiunge moltiplicando la spesa procapite per i due terzi della popolazionele, che si aggira complessivamente attorno alle 300mila persone. Si calcola infatti che solo due terzi delle persone decidono di acquistare durante i. "Il cattivo tempo di maggio e giugno – spiegano dal negozio di calzature Maria Cristina all’angolo tra via Ponte Marino e via Salara – ci ha penalizzato, suiperò siamo ottimisti e confidiamo di riuscire almeno in parte a recuperare.