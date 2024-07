Preolimpico basket | stasera la semifinale Italia-Lituania Dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) San Juan de Puerto Rico (Porto Rico), 6 luglio 2024 – La sconfitta patita contro i padroni di casa di Porto Rico ha scompaginato e complicato e non poco i piani dell’Italiche ha sì passato lo sbarramento del mini-girone ma questa sera alle ore 22.00ne (match in diretta su Sky Sport, DAZN e Now TV) nelladelin corso a San Juan di Puerto Rico se la dovrà vedere contro la, arrivata prima nel girone A dopo aver battuto – non senza fatica – Messico e Costa d’Avorio e grande favorita per conquistare il pass per la rassegna a cinque cerchi che si terrà a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto prossimi. Inutile dire che l’asticella del coefficiente di difficoltà questa sera si alzerà ulteriormente per i ragazzi di coach Pozzecco che contro Porto Rico hanno sofferto la grande fisicità e la difesa messa in campo dagli avversari soprattutto nella ripresa e che questa sera si troveranno di fronte a unache, oltre ad avere il computo dei precedenti a favore (l’si è infatti imposta soltanto in 12 dei 31 scontri diretti con la), può fare affidamento su un roster di primissimo livello composto da giocatori come Domantas Sabonis dei Sacramento Kings, Marius Grigonis, fresco campione d’Europa con il Panathinaikos, l’ex Benetton Treviso – oggi al Monaco – Donatas Motiejunas e Rokas Jokubaitis del Barcellona, solo per citarne alcuni.