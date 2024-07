Pallanuoto Settebello sconfitto di misura dalla Croazia nell’ultimo incontro della Sardinia Cup 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Si chiude con una sconfitta diper illaCupdi: l’Italia cede alla, che si impone per 9-8 e conquista il secondo posto nella manifestazione alle spalleSpagna, vittoriosa quest’oggi anche contro la Grecia, dominata con un netto 16-9. Nel primo quarto Marinic Kragic sblocca la contesa su rigore, ma l’Italia ha la forza di ribaltare il punteggio con le reti di Presciutti in superiorità e Di Fulvio su rigore. Kharkov, a uomini pari, sigla il 2-2. Nella seconda frazione Fatovic dà subito il vantaggio ai croati, poi si segna solo in 6 contro 5: pari di Velotto, nuova rete croata con Jokovic ed altro pareggio azzurro con Iocchi Gratta, che sancisce il 4-4 a metà gara. Nel terzo periodo Gianazza riporta in vantaggio l’Italia, ma i balcanici rovesciano ancora una volta le sorti dell’con le marcature di Jokovic, che nel giro di un minuto porta lain vantaggio sul 6-5.