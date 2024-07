Olanda-Turchia il pronostico | Montella saluterà Euro 2024 in semifinale vanno gli Oranje

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 6 luglio 2024) Questa sera va in scena l‘ultimo quarto di finale di. Koeman contro, l’ultima bandiera italiana che ancora sventola all’peo in Germania. Ad andare insaranno gli uomini vestiti in arancio. Nonostante un attacco promettente con Guler e Yildiz e un maestro del centrocampo come Calhanoglu, la qualità degli olandesi è superiore quasi in ogni zona del campo.paga la scarsa solidità difensiva. Per questo l’vincerà 2-1 senza nemmeno andare ai supplementari., amanca una difesa solida Prima di arrivare ai quarti, l’ha battuto senza problemi la Romania. Un netto 3-0 che danno fiducia agli uomini di Koeman e a fari spenti li proiettano verso la finale. Sul loro cammino potrebbe esserci l’Inghilterra in