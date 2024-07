Monopattini i fuorilegge delle strada

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Sempre più spesso si legge di incidenti che coinvolgonoelettrici spesso condotti in maniera scriteriata addirittura con lo smartphone in mano o un pezzo di pizza come in un caso verificatosi in Via San Mamolo all'incrocio con Via Codivilla. Che dire poi di coloro che viaggiano in due suio sulle e-bike? E' un altro comportamento altamente pericoloso considerato anche che questi mezzi possono portare solo una persona e che il sovraccarico li rende altamente instabili. Niccolò Rocco di Torrepadula Risponde Beppe Boni Isono in gran parte i nuovidella. Nel senso che esistono le norme che regolano questi mezzi, ma sono abbondantemente ignorate nelle città e nei paesi. Multe? Pochissime.