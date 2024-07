Modena in attacco la scommessa è Alberti | Ci fidiamo molto del suo potenziale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) "Unaponderata". Così, Andrea Catellani ha presentato sulle pagine web canarine il nuovo attaccante del, Thomas: "Nel senso che pur venendo da campionati minori, lo conosciamo bene e connel suo. La storia ci insegna che – ha continuato il direttore sportivo – tanti attaccanti si sono imposti, nel calcio che conta, solo dopo diversi anni di gavetta. Crediamo che Thomas arrivi anel momento giusto per divenire un rinforzo importante per la nostra squadra". E allora eccolo qui, l’ex Fiorenzuola, al quale mancava solo il crisma dell’ufficialità. Per lui un contratto biennale, con opzione per il terzo. Il classe ‘98 arriva da una stagione con 10 reti nei piedi ma con una retrocessione amara da digerire.