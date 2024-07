Manila Nazzaro il figlio diventa maggiorenne | la meta e la dedica di Stefano

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 6 luglio 2024)è volata a New York insieme ai suoi figli e suo marito, ecco qual è il motivo del nuovo viaggiodopo che settimane si è sposata con il noto ballerinoOradei. La showgirl e conduttrice radiofonica nelle ultime ore insieme a tutta la sua famiglia riunita è volata direttamente a New York per celebrare un compleanno davvero molto speciale. La Nazaro infatti ha informato i fan che il suo primogenito Francesco èto ufficialmente. Per quest’occasione speciale la famiglia al completo ha voluto recarsi a New York per trascorrere delle ore e dei giorni davvero speciali all’insegna del relax e del divertimento pre festeggiamenti con amici e parenti. Leggi anche Antonella Fiordelisi svela cos’è accaduto ad Ibiza: “Grazie Pechino Express” Ecco la dolcediper il neo diciottenneche da poco sposato mammaha voluto pubblicare i momenti più belli vissuti con Francesco aggiungendo come didascalia una specialedi auguri: “18 Anni @francescocozza Felice compleanno Chicco sei cresciuto con i valori importanti della vita e staindo uomo in questo giorno così importante a New York insieme ti auguro di sognare sempre di sognare in grande con umiltà ed equilibrio e un po’ di sana follia, di lottare per i tuoi traguardi e di vivere di rispetto e amore, in un mondo folle che spesso si perde in cose futili ti auguro di vivere di gesti semplici e di apprezzarli tantissimo, un abbraccio un bacio, un dono, un caffe con gli amici ti auguro di amare e tu sai come fare.